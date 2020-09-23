Балтийский флот признал факт столкновения «Казанца» с рефрижераторным судном под флагом Маршалловых островов

Балтийский флот признал факт столкновения противолодочного корабля «Казанец» с рефрижераторным судном, который ходит под флагом Маршалловых островов.

Инцидент произошел сегодня утром в Балтийском море. Утверждается, что никто не пострадал, российский корабль получил пробоину. Сейчас он своим ходом возвращается в Балтийск.