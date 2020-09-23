Владимир Путин объявил, что впервые из федерального бюджета на решение экологических проблем будет выделен один триллион рублей. Сегодня на встрече с сенаторами он сказал, что это сфера, которая напрямую влияет на здоровье граждан. Президент подчеркнул, что в следующем году нужно будет активнее возвращаться к разным проектам развития страны по мере преодоления последствий коронавируса.
2020-09-23T14:42:33+03:00
2020-09-23T14:42:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:42, 23 сентября 2020
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