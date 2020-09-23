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14:42, 23 сентября 2020

Путин объявил, что впервые из федерального бюджета на решение экологических проблем будет выделен один триллион рублей

Владимир Путин объявил, что впервые из федерального бюджета на решение экологических проблем будет выделен один триллион рублей. Сегодня на встрече с сенаторами он сказал, что это сфера, которая напрямую влияет на здоровье граждан. Президент подчеркнул, что в следующем году нужно будет активнее возвращаться к разным проектам развития страны по мере преодоления последствий коронавируса.



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