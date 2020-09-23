Владимир Путин объявил, что впервые из федерального бюджета на решение экологических проблем будет выделен один триллион рублей. Сегодня на встрече с сенаторами он сказал, что это сфера, которая напрямую влияет на здоровье граждан. Президент подчеркнул, что в следующем году нужно будет активнее возвращаться к разным проектам развития страны по мере преодоления последствий коронавируса.