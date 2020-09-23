В Кремле считают, что канцелярия президента Франции не могла передать журналистам запись беседы Путина и Макрона

В Кремле считают, что канцелярия президента Франции не могла передать журналистам запись беседы Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которая касается политика Алексея Навального. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Газета «Монд», ссылаясь на свои источники утверждает, что Владимир Путин в разговоре с Эммануэлем Макроном предположил, что российский политик мог самостоятельно принять дозу новичка. Также издание называет обмен мнениями по этому вопросу «диалогом между глухими».