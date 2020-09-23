В России за сутки выявлено максимальное количество заразившихся коронавирусом с середины июля — 6431 человек, умерли 150 пациентов, — сообщает федеральный оперативный штаб.

В Москве — 970 новых случаев.

Россия вошла в пятёрку стран, где погибло больше всего медиков. По данным Amnesty International, на начало сентября во всём мире из-за коронавируса умерли по меньшей мере семь тысяч медработников, почти десятая часть из них-из России. По этому показателю нашу страну опережают только Мексика, США, Великобритания и Бразилия,— пишет «Новая газета».