Суда, работающие над строительством газопровода «Северный поток-2», могут лишиться страхового покрытия

Это следует из циркуляра Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев.

Главной угрозой в организации считают американские санкции, которые Вашингтон намерен ввести в отношении «Северного потока-2». В частности, в проекте оборонного бюджета США предполагается, что ограничения могут быть установлены против компаний, продающих или арендующих суда для трубоукладки, а также предоставляющих услуги страхования. Из-за этого Международная группа подчеркивает: клуб не будет предоставлять страховку тем, кто вовлечен в проект «Северного потока-2». В том числе в циркуляре есть рекомендация «оценивать и минимизировать риски».

В компании-операторе проекта газопровода сообщили, что знают об этом циркуляре, но отказались комментировать его по сути. Там лишь отметили, что защищать европейские компании от американских санкций должны правительства стран Старого Света и Европейская комиссия.

Газопровод «Северный поток-2» к настоящему моменту готов на 94%. Его планировалось ввести в строй еще в конце прошлого года – но сроки сдвинулись из-за американских санкций. В «Газпроме» уверяли, что проект смогут завершить своими силами.

На днях госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон намерен организовать коалицию, чтобы не допустить завершения строительства газопровода.