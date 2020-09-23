Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии – дата церемонии инаугурации держалась в тайне.

О том, что инаугурация состоится сегодня никто не знал, ходили лишь слухи, которые подтвердили перекрытые улицы и силовики у Дворца независимости. Церемонию не транслировали по телевидению, вместо этого зрителям показывали сериалы и развлекательные программы,

а сюжет об этом событии в новостях занял всего пару минут: как проходила церемония во Дворце независимости, так и не показали, а вместо президента текст присяги в эфире зачитала ведущая.

Государственные СМИ сообщают – на церемонии присутствовали 700 человек. Удостоверение президента Александру Лукашенко вручила глава ЦИК, он произнес торжественную речь. Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия оказалась в числе очень немногих независимых государств — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась.

После церемонии белорусские военнослужащие принесли клятву на верность народу и Президенту.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко отметил, что Лукашенко провел «спецоперацию по своей самоинагурации». Белорусская оппозиция полагает, что в секрете дату церемонии держали, опасаясь массовых протестов. Но стихийные акции сегодня все равно проходят по всему Минску – выходят студенты, люди выстраиваются в цепи солидарности, проходят митинги, пикеты, уже известно о нескольких задержаниях. В квартире главного редактора газеты «Наша Нива» Егора Мартиновича прошел обыск, он задержан.



Издание Tut.by писало, что о проведении инаугурации сегодня не знали даже некоторые министры. В ЦИК журналистам агентства «РИА Новости» сообщили, что не слышали про проведение церемонии, там лишь сказали, что глава комиссии Лидия Ермошина куда-то уехала.