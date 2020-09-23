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14:05, 23 сентября 2020

Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться — его выписали из клиники Шарите

Пресс-секретарь Ангелы Меркель выразил облегчение по поводу сообщения врачей и надежду на скорое полнейшее выздоровление российского оппозиционного политика. Место настоящего пребывания Навального германским властям не известно. Однако он может получить в местном ведомстве разрешение на пребывание в Германии, отметил спикер Меркель. В настоящий момент Навальный еще находится под защитой берлинской полиции.

Вчера российский оппозиционный политик покинул университетскую клинику, в которой он провел 32 дня. В седьмом стейтменте больницы говорится, что врачи исходят из возможного полного выздоровления. К этому выводу они пришли на основании процесса лечения и актуального состояния пациента. О долговременных последствиях тяжелого отравления можно будет сделать заключение лишь после дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья Навального.

Оповещение общественности было сделано с согласия пациента и его жены, говорится далее. Прокуратура земли Берлин вскоре должна принять решение о возможности передать российской стороне анализы крови Навального. Однако на это он должен дать свое согласие.
Ранее три независимых лаборатории в Германии, Франции и Швеции без сомнения установили, что причиной отравления стал новый вариант боевого нервнопаралитического вещества из группы «Новичок». Представитель Ангелы Меркель подчеркнул, что преступление было совершено в России и именно ее власти должны объясниться по поводу случившегося.

Правительство Германии ожидает результатов исследования проб Навального, взятых экспертами Организации по запрещению химического оружия.

Российские власти утверждают, что в России не обнаружили следов отравляющих веществ и не видят оснований для возбуждения уголовного дела.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию пролить свет на попытку убийства Навального, он заявил об этом, выступая на Генассамблее ООН.

Тем временем, парижская «Монд» утверждает, что президенты России и Франции во время недавнего телефонного разговора обсуждали ситуацию с Навальным и полностью разошлись во мнениях. Издание называет это «разговором глухих». Разговор двух лидеров был лишь частично отражен в официальных сообщениях двух стран, и по его следам Париж приступает к новому этапу консультаций с Берлином. Несмотря на сложность установления цепочки ответственности, в отношении России рассматриваются персональные санкции, если она не примет решение провести расследования использования химического оружия на континенте, пишет французское издание (перевод сайта Инопресса). В ответ на утверждение Макрона о том, что использование Новичка частной организацией было бы невозможно, Путин привел, цитата, «множество надуманных поводов, презрительно отозвавшись о Навальном», который, по его словам, и ранее «инсценировал свое недомогание». Отсутствие официального расследования со стороны России Кремль, устами президента, оправдывает тем, что российским специалистам не были переданы результаты анализов французской и немецкой лабораторий, предлагая искать следы Новичка в Латвии, где проживает один из разработчиков этого отравляющего вещества.

В Кремле подтвердили, что президенты России и Франции обсуждали тему Навального, однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «Монд» совсем не точна в формулировках – французская газета не может располагать точными данными о содержании беседы Путина и Макрона. В Кремле не верят, что Елисейский дворец передал в СМИ запись разговора.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что Навальный может вернуться в Россию в любой момент, как и любой гражданин России. Сам Навальный написал в Инстаграме, что в ближайшее время планирует пройти курс физиотерапии и реабилитации. Политик не уточнил, когда вернется на родину.



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