Вице-премьер Белоусов считает, что российские власти смогли локализовать возникший из-за пандемии коронавируса кризис

Вице-премьер Андрей Белоусов считает, что российские власти смогли локализовать возникший из-за пандемии коронавируса кризис. По его словам, последствия для экономики будут минимальными. Белоусов отметил, что России также удалось предотвратить взрывной рост безработицы.
2020-09-23T13:35:09+03:00
2020-09-23T13:35:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2713673-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:35, 23 сентября 2020
Загрузка комментариев...