Вице-премьер Белоусов считает, что российские власти смогли локализовать возникший из-за пандемии коронавируса кризис

Вице-премьер Андрей Белоусов считает, что российские власти смогли локализовать возникший из-за пандемии коронавируса кризис. По его словам, последствия для экономики будут минимальными. Белоусов отметил, что России также удалось предотвратить взрывной рост безработицы.