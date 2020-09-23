Президент Путин сегодня выступит в Кремле перед членами Совета Федерации. В таком формате мероприятие пройдет впервые, его повестка держится в тайне, — сообщает «Коммерсантъ». По данным некоторых источников, Путин может впервые использовать свое право на делегирование сенаторов по президентской квоте — в новой Конституции она расширена с 17 до 30 человек, семь из которых могут работать в Совете Федерации пожизненно.
2020-09-23T13:06:26+03:00
2020-09-23T13:06:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 23 сентября 2020
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