Президент Путин сегодня выступит в Кремле перед членами Совета Федерации. В таком формате мероприятие пройдет впервые, его повестка держится в тайне, — сообщает «Коммерсантъ». По данным некоторых источников, Путин может впервые использовать свое право на делегирование сенаторов по президентской квоте — в новой Конституции она расширена с 17 до 30 человек, семь из которых могут работать в Совете Федерации пожизненно.