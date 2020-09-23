В ЦРУ полагают, что Путин может лично руководить кампанией по дискредитации Байдена перед выборами президента США

В ЦРУ полагают, что российский президент Владимир Путин может лично руководить кампанией по дискредитации Джо Байдена перед выборами президента США. Это следует из секретного доклада, содержание которого приводит издание The Washington Post, ссылаясь на источники.

Россию вновь подозревают во вмешательстве в избирательный процесс в США, на этот раз информационная кампания разворачивается против бывшего вице-президента Джо Байдена, конкурента Дональда Трампа на предстоящих выборах президента. ЦРУ при содействии Агентства национальной безопасности и ФБР, отталкиваясь от разведывательной информации, пришли к заключению, что Владимир Путин и большинство высокопоставленных российских чиновников, по всей вероятности, руководят этой операцией. В качестве одного из агентов Кремля выступает известный украинский депутат Андрей Деркач – его давно подозревают в работу на Москву, однако сам он это отрицает. В докладе ЦРУ подробно описаны действия Деркача и говорится, что он в частности распространял информацию, направленную против Байдена, через лоббистов, членов Конгресса и американские СМИ. Он также пользовался своими контактами с некой «видной» личностью, связанной с предвыборным штабом Трампа, The Washington Post полагает, что речь идет о личном адвокате президента США Рудольфе Джулиани. Напомним, что Деркач ранее обнародовал компрометирующие записи разговоров от 2016 года Байдена с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

В ЦРУ, АНБ и ФБР отказались от комментариев, но при этом там не опровергли существование доклада.