Белорусская оппозиция анонсировала бессрочную акцию протеста

Таким образом политики отреагировали на инаугурацию президента, которая тайно прошла этим утром.

Александр Лукашенко теперь никто как для мирового сообщества, так и для граждан Белоруссии – об этом объявил член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко. Политик подчеркнул, что, цитирую, «уходящий президент» стал просто главой ОМОНа и «кучки бюрократов». В связи с этим оппозиционер призвал всех сегодня вечером начать бессрочную акцию неповиновения.

Как сообщает агентство РИА «Новости» рядом с резиденцией президента в Минске уже начались задержания. Оттуда в микроавтобус без номеров увели двоих человек.

Об окончании инаугурации Александра Лукашенко стало известно около часа назад. Дату, время и место проведения церемонии до последнего держали в секрете и, вопреки обыкновению, трансляции мероприятия на телевидении не было. Сам глава государства назвал происходящее «днем убедительной и судьбоносной победы». Он объявил, что белорусской государственности был брошен беспрецедентный вызов, но попытка цветной революции в республике провалилась. Информационное агентство «БелТа» сообщает, что военнослужащие Белоруссии уже принесли клятву верности народу и президенту.



Белорусское государственное телевидение сообщило о том, что Александр Лукашенко вступил в должность в выпуске новостей. При этом ведущая зачитала текст присяги.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лично он не знал о сегодняшней инаугурации Александра Лукашенко. Отвечая на вопрос, приглашали ли Владимира Путина на инаугурацию, Песков отметил, что протоколом присутствие зарубежных лидеров на церемонии не предусмотрено. Песков добавил также, что визит Путина в Минск пока не планируется.