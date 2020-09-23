Михаил Крутихин: Санкции США создают серьезные препятствия для окончания строительства Северного потока-2

Санкции США создают серьезные препятствия для окончания строительства Северного потока-2. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

«Нет ни единой компании в мире, которая согласилась бы бросить вызов американским санкциям и направить трубоукладочные суда вместе с судами поддержки на стройку этого подводного газопровода, включая Россию и судно «Академик Черский». «Академик Черский» нужно достроить, потому он не может укладывать трубы такого диаметра. Любая фирма, которая будет его достраивать и поставлять оборудование для этого, она немедленно попадает под американские санкции. Во-вторых, до недавнего времени владельцем этого судна был сам «Газпром». Американцы не очень хотят связываться с «Газпромом», это получится большая война. Да и сам «Газпром» не хочет подвергаться санкциям, это очень серьезно для такой компании, у него просто партнеров не останется, которые захотят с ним работать, раз он подвергается санкциям», — сказал он.

Ранее Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев приняла решение не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2». Данное решение, как ожидается, еще больше осложнит поиск судов, которые могли бы достроить подводную магистраль.

Строительные работы по «Северному потоку-2» были остановлены в декабре прошлого года после принятия в конгрессе США закона, угрожающего санкциями операторам судов, которые участвуют в прокладке труб.

Клубы Международной группы обеспечивают страхование около 90 процентов мирового тоннажа морских судов. Оставшаяся часть рынка покрываются несколькими коммерческими страховыми компаниями.