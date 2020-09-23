Футболисты Краснодара с победы стартовали в Лиге Чемпионов. Победив в первом матче раунда плей-офф греческий ПАОК

ПАОК на предыдущих стадиях турнира оставил за бортом ЛЧ турецкий Бешикташ и Бенфику из Португалии. Для Краснодара же игра стала дебютом в нынешнем розыгрыше. Не удивительно, что российский клуб начал домашнюю встречу нервозно. И уже в дебюте получил пенальти в собственные ворота. К счастью, Матвей Сафонов отразил удар с точки Димитриуса Пелькоса. Впрочем, вскоре греческий полузащитник все же открыл счет, завершив контратаку гостей.

На ответ Краснодару понадобилось минут 5. Классон реализовал 11-метровый. А во втором тайме Кабелла вывел быков вперед. Победа 2-1 не гарантирует Краснодару легкой жизни перед ответным матчем. В обороне у российского клуба проблем хватало. Да и в созидании команда часто действовала изящно, но малопродуктивно.

Ответный матч соперников пройдет в Салониках 30 сентября.