Адвокат Алексей Михальчик утверждает, что в день смерти Марцинкевича в камере не работала система видеонаблюдения

Адвокат Алексей Михальчик утверждает, что в день смерти Максима Марцинкевича в его камере не работала система видеонаблюдения. Адвокат ссылается на материалы проверки, которые ведет СК. Михальчик также сообщил, что защиту пока не ознакомили с результатами экспертизы тела. Ее проводил следственный комитет. Следователи, напомню, настаивают на версии самоубийства Марцинкевича.