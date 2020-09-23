Адвокат Алексей Михальчик утверждает, что в день смерти Марцинкевича в камере не работала система видеонаблюдения

Адвокат Алексей Михальчик утверждает, что в день смерти Максима Марцинкевича в его камере не работала система видеонаблюдения. Адвокат ссылается на материалы проверки, которые ведет СК. Михальчик также сообщил, что защиту пока не ознакомили с результатами экспертизы тела. Ее проводил следственный комитет. Следователи, напомню, настаивают на версии самоубийства Марцинкевича.
2020-09-23T12:34:17+03:00
2020-09-23T12:34:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 23 сентября 2020
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