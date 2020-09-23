Координационный совет белорусской оппозиции требует проведения новых президентских выборов и выступает за бессрочную акцию неповиновения.

Член президиума КС Павел Латушко заявил, что тайная инаугурация Лукашенко больше напоминает воровскую сходку. Латушко подчеркнул, что в связи с формальным окончанием предыдущего срока, Лукашенко больше не президент республики Беларусь.

Сегодня в Минске неожиданно состоялась церемония инаугурация Александра Лукашенко. О ней не объявлялось ранее.

Как передает государственное агентство БелТА, на церемонию были приглашены несколько сот человек. Лукашенко заявил в своем выступлении, что «цветная революция» в Белоруссии провалилась.