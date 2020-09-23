Олег Тиньков утверждает, что сделка с Яндексом не завершена, поэтому говорить о продаже Тинькофф Банка преждевременно

Олег Тиньков утверждает, что сделка с Яндексом еще не завершена, поэтому говорить о продаже Тинькофф Банка преждевременно. Как написал Тиньков в Инстаграме, это не продажа, а скорее, слияние двух лучших IТ-компаний страны. Между тем, акции Яндекса обновили исторический максимум нм Московской бирже на новостях об этой сделке.