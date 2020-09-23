Сотрудники Росгвардии разогнали стихийный сход в Дагестане, в результате чего двое человек получили ранения

Сотрудники Росгвардии разогнали стихийный сход в поселке Красноармейское в Дагестане, в результате чего двое человек получили ранения, 20 жителей были задержаны. Об этом сообщает местная газета «Черновик» со ссылкой на очевидцев.

Жители Красноармейского протестовали против строительных работ на границе с поселком Семендер. По их мнению, межевание участков в этом месте проходит неправомерно и земля принадлежит им. Всего на акции протеста собрались около 300 человек. В большинстве своем – женщины, дети и пожилые люди.

По данным издания, полицейские спровоцировали митингующих криками: «У вас, что, мужчин не осталось?». В ответ в силовиков полетели камни, а росгвардейцы начали стрелять с травматического оружия.

Также правоохранители использовали против протестующих слезоточивый газ. А Росгвардия с щитами и электрошокерами по команде полиции стала избивать людей. По подсчетам очевидцев, сотрудников Росгвардии было около 70 человек, также на место происшествия приехали несколько машин полиции.

Управление Росгвардии по Дагестану подтвердило местной прессе факт «пресечения массовых беспорядков».