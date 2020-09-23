Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться

Он выписан из клиники Шарите, где проходил лечение с 22 августа. Врачи считают возможным полноценное выздоровление, при этом не исключают долгосрочных последствий для организма после отравления.

Власти Германии сообщили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы Новичок.

Российские власти требуют доказательств и отказываются возбуждать уголовное дело.



После отравления Навальный стал для Кремля еще более серьезным противником, — считает политолог Дмитрий Орешкин. По мнению Орешкина, российские власти закрепили за Навальным репутацию главного оппозиционера и противника Владимира Путина.