В Минске в эти минуты проходит инаугурация Александра Лукашенко на должность президента Белоруссии

При этом до последнего момента официально дата церемонии не объявлялась.

На процедуру официального вступления Лукашенко в должность белорусского президента приглашены несколько сотен человек, сообщает государственное агентство БелТА. Как отмечается, это высшие должностные лица, члены парламента, руководители различных организаций. По данным агентства, Лукашенко уже произнес присягу и получил удостоверение президента от рук главы республиканского Центризбиркома Лидии Ермошиной. Между тем еще несколько часов назад в комиссии уверяли, что им неизвестно об инаугурации, хотя и отмечали, что Ермошиной на рабочем месте нет, передает агентство РИА Новости. Белорусское интернет-издание Tut.by отмечает, что к сегодняшнему утру о дате церемонии не знали ни послы, ни министры, с которыми журналистам удалось связаться.

Слухи о готовящейся инаугурации появились после того, как в Минске перекрыли несколько центральных улиц. Это проспекты Независимости и Победителей. Причины не назывались, однако позднее по ним проехал кортеж с автомобилем Лукашенко. Помимо этого, как сообщает агентство ТАСС, уже с утра около резиденции белорусского президента – Дворца независимости – наблюдается большое скопление силовиков.

В начале августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах с результатом в 80% голосов. С тех пор в Минске и других белорусских городах не утихают протесты оппозиции. В столице по воскресеньям он собирают до 100 тысяч человек.