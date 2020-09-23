Сегодня в Москве прощаются с режиссером, актером и телеведущим Михаилом Борисовым

Церемония проходит на большой сцене Театрального института имени Щукина. Михаил Борисов будет похоронен на Востряковском кладбище.

Мосгордума готова поддержать инициативу об установке мемориальной таблички на доме, где жил Борисов, если поступит такое предложение, — сказал «Эху Москвы» председатель Комиссии по культуре Евгений Герасимов. Герасимов уточнил, что памятная табличка может появиться через 10 лет.