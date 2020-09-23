СК утверждает, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае

Следственный комитет утверждает, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в части в Забайкальском крае. Предварительное следствие по уголовному делу завершено, оно передано в Окружной военный суд для рассмотрения по существу. Предварительное слушание назначено на 29 сентября. Дело будут рассматривать присяжные.