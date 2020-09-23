СК утверждает, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае

Следственный комитет утверждает, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в части в Забайкальском крае. Предварительное следствие по уголовному делу завершено, оно передано в Окружной военный суд для рассмотрения по существу. Предварительное слушание назначено на 29 сентября. Дело будут рассматривать присяжные.
2020-09-23T11:36:31+03:00
2020-09-23T11:36:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:36, 23 сентября 2020
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