Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выписан из берлинской клиники Шарите, где лечился в течение 32 дней. Врачи считают возможным полное выздоровление Навального после отравления. Впрочем, в клинике не стали оценивать долгосрочные последствиям.