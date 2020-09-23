Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выписан из берлинской клиники Шарите, где лечился в течение 32 дней. Врачи считают возможным полное выздоровление Навального после отравления. Впрочем, в клинике не стали оценивать долгосрочные последствиям.
2020-09-23T11:35:49+03:00
2020-09-23T11:35:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 23 сентября 2020
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