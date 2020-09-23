Лукашенко вступил в должность президента

Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.
2020-09-23T11:32:49+03:00
2020-09-23T11:35:14+03:00
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11:32, 23 сентября 2020
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