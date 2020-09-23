В Минске ГАИ перекрывает дороги в центре города, — передает с места события корреспондент МБХ-Медиа. СМИ также пишут о многочисленных чиновниках в Дворца Независимости и предполагают, что возможно, сегодня пройдет инаугурация Александра Лукашенко.

Корреспонденты польского Телеканала БелСАТ сообщают из Минска, что к президентскому дворцу приехали журналисты госканалов, а также автобус почетного караула. Президентский пресс-секретарь Мария Эйсмонт ранее отказалась назвать дату инаугурации, она пообещала сделать это «ближе по времени» к церемонии.

Лукашенко боится массовых протестов и поэтому так затянул вступление в должность, — предположил политолог Дмитрий Болкунец. Болкунец также не исключает, что инаугурация пройдет в необычном формате, с минимальным количеством участников церемонии.