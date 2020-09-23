Политика Алексея Навального выписали из немецкой клиники «Шарите», врачи дают позитивный прогноз на полное восстановление. Оппозиционера перевезли на лечение в Берлин после отравления, в причастности к которому подозревают российские власти.

Состояние Алексея Навального улучшилось достаточно, чтобы выписать его из стационара, говорится на сайте клиники. Там он провел 32 дня, 24 из которых находился в реанимации. Отталкиваясь от динамики выздоровления и текущего состояния пациента лечащие врачи полагают возможным полное восстановление. Однако по-прежнему слишком рано оценивать возможные долгосрочные последствия для организма после такого серьезного отравления. В сообщении уточняется, что клиника согласовала с политиком и его супругой публикацию этих сведений. Навального перевезли в Германию через два дня после того, как он был госпитализирован в омскую больницу в состоянии комы. Российские врачи утверждают, что никаких следов отравляющих веществ в его организме обнаружено не было. Лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили следы яда «Новичок». Однако в России пока так и не возбудили уголовное дело – максимальный срок доследственной проверки истек, ее продлили. Навальный, между тем, потребовал вернуть его вещи, в которых он был во время госпитализации, поскольку на них также могут оставаться следы «Новичка».

В Москве заявляют, что немецкая сторона пока не предоставила никаких доказательств того, что Навальный был отравлен, поэтому оснований для возбуждения уголовного дела нет