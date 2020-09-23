Дмитрий Болкунец: Протесты могут усилиться, если Лукашенко не объявит о начале конституционной реформы до инаугурации

Протесты в Белоруссии могут усилиться, если президент Александр Лукашенко не объявит о начале конституционной реформы до своей инаугурации. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец.

«Если Лукашенко до инаугурации не объявит о начале Конституционной реформы, то день, когда он будет принимать присягу, может стать новым спусковым крючком для массовых протестов, и они могут быть еще более масштабными. Люди от него устали, они хотят перемен, а он, как мы видим, пытается удерживать власть силой. Я надеюсь, что до момента присяги Лукашенко назначит конкретные сроки реформы, назначит дату референдума и объявит, в том числе, о графике досрочных президентских выборов после конституционного референдума, иначе республика столкнется с очень жестким противостоянием в обществе», — сказал он.

В Минске пока не называют дату инаугурации Александра Лукашенко. По информации СМИ, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт пообещала сделать это ближе к церемонии. По закону, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев. Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа.