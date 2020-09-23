На реставрацию Новгородского Кремля из федерального бюджета будет выделено почти 417 миллионов рублей, — сообщается на сайте государственного музея-заповедника.

Соответствующее соглашение подписано с Министерством культуры. Работы будут проводиться в три этапа в 2020-2022 годах.