В Совете Федерации появилась вторая должность первого вице-спикера

Эти посты заняли Андрей Турчак и новый сенатор, бывший полпред правительства в верхней палате Андрей Яцкин. Спикер Валентина Матвиенко пояснила, что это связано с большим количеством разных мероприятий и зарубежных поездок, Где надо представлять Совет Федерации.

Ранее у Матвиенко был только один первый заместитель, Николай Федоров. Однако, по словам спикера, он высказал пожелание не избираться вновь на этот пост.