Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании главного редактора издания «Наша Нива» Егора Мартиновича. Сейчас в его квартире проводится обыск, — сообщила в Фейсбуке жена Мартиновича Адарья Гуштын. Она связывает задержание с публикацией материала, в котором фигурирует заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков.



В МВД официальные комментарии по ситуации обещают дать позже.