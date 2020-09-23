В России выявлен 6 431 новый случай коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки продолжает расти. Сегодняшние показатели – максимальные с 13 июля, отметили в оперативном штабе по борьбе пандемией.

За истекшие сутки коронавирус в стране был подтвержден у 6 431 человека. Что на 200 с лишним случаев больше, чем накануне. В списке регионов по числу новых эпизодов продолжает лидировать Москва. В столице второй день подряд фиксируется без малого тысяча вновь заболевших Ковид-19. Максимум с 6 июля был установлен и в Помосковье, где обнаружено 215 случаев заражения.

Смертность от коронавируса так же держится на стабильно высоком уровне. В России за сутки умерло 150 человек. Из них – 16 в Москве. При этом самый высокий процент летальных исходов от числа заболевших фиксируется в Санкт Петербурге, отмечается в оперативном штабе.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, меньше количества вновь заболевших. Такая ситуация наблюдается в стране уже несколько дней подряд.

Россия сумела локализовать возникший из-за пандемии кризис и минимизировать его последствия для экономики. Об этом сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. По словам Андрея Белоусова, России также удалось предотвратить взрывной рост безработицы.