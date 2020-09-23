Алексей Навальный выписан из стационара клиники Charite

Политик Алексей Навальный вчера был выписан из стационара немецкой клиники Charite. Врачи заявили, что не исключают полного выздоровления Навального.

«Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года лечился в госпитале «Шарите», выписан из стационара. Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить. Алексей Навальный провел в « Шарите» 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего течения болезни и состояния пациента на настоящий момент. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже", — говорится в заявлении клиники.