Росгвардия разогнала жителей села Красноармейское в Дагестане

Они протестовали против строительства на спорных землях. Как сообщает дагестанская газета Черновик, задержаны 20 человек. Есть раненые.

Очевидцы утверждают, что силовики применили слезоточивый газ, избивали людей дубинками, а также использовали электрошокеры. Они открыли стрельбу из травматического оружия после того, как в них полетели камни.