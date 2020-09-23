Шестеро заключенных сбежали из дагестанской колонии, сделав подкоп

Они объявлены в розыск.

Тоннель, вырытый заключенными для побега, выглядит весьма основательно, вход в него находится возле двух недостроенных зданий, за пару десятков метров до стены, окружающей территорию махачкалинской колонии, — видео оттуда опубликовали СМИ. Сам подкоп обнаружили накануне поздно вечером во время обхода. Заключенных пересчитали и оказалось, что шестерых человек не хватает. Их теперь ищут группы преследования, выставлены временные розыскные посты, ориентировки на сбежавших разосланы во все территориальные отделы МВД – все силы направлены на поиски. Об этом сообщили в МВД Дагестана. В регион для помощи в розыске направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН, сформирован оперативный штаб. Агентства со ссылкой на источники пишут, что все сбежавшие заключенные были осуждены на длительные сроки, не менее восьми лет, в основном по наркотическим статьям, двое из них отбывали наказание за убийство.

Региональное управление ФСИН проводит служебную проверку – должностным лицам, допустившим побег, грозит головная ответственность.