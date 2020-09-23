Президент встретится сегодня с членами Совета Федерации

По данным СМИ, это приведёт к переменам в верхней палате парламента.

Владимир Путин примет в Кремле полный состав Совета Федерации. Это будет первая встреча в подобном формате. В администрации президента ранее объявили, что мероприятие приурочено к началу осенней сессии заседаний Совфеда. В свою очередь ранее некоторые сенаторы предполагали, что глава государства собирается обсудить принятые минувшим летом поправки к Конституции.

Также газета «Коммерсант» и интернет-издание «Медуза» писали вчера со ссылкой на источники в Кремле, что Путин может впервые воспользоваться правом на выдвижение сенаторов в парламент по президентской квоте. Такая возможность есть у него давно, но после принятия поправок лимит подняли с 17-ти до 30-ти человек, а часть из них сможет заседать в Совете Федерации пожизненно. Предполагается, что эти дополнительные сенаторы добавятся к тем 170-ти, которые заседают сейчас.

Тем временем в эти минуты Совфед уже проводит первое заседание в сезоне. Спикер Валентина Матвиенко анонсировала, что по результатам Единого дня голосования там появится порядка двадцати новых сенаторов. Также в представительском органе будет два вице-спикера. Заместителями Матвиенко станут Андрей Яцкин и Андрей Турчак.

Еще источники «Медузы» сообщили, что в руководстве страны сейчас обсуждают возможную спикера Совета Федерации. Как сказали собеседники интернет-издания, вместо Валентины Матвиенко на эту должность могут выбрать главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.