Посол России в Берлине сообщил, что российские правоохранители ведут предварительное расследование по делу Навального

Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что российские правоохранительные органы ведут предварительное расследование по делу Навального. По словам дипломата, для возбуждения уголовного дела необходимы результаты медицинских анализов из зарубежных лабораторий, где нашли следы отравляющего вещества Новичок. Нечаев напомнил, что в России их не обнаружили. Он обвинил Берлин в отказе сотрудничать с Москвой по ситуации с Навальным.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Генассамблее ООН призвал Россию пролить свет на попытку убийства Навального.

Как сообщила парижская газета Монд, ссылаясь на собственные источники, президенты Франции и России во время недавнего телефонного разговора полностью разошлись во мнениях при обсуждении ситуации с Навальным. Издание называет это «диалогом между глухими». Монд утверждает, что Путин назвал Навального «смутьяном» и даже предположил, что тот сам мог принять яд.

Навальный с иронией отнесся к этой версии. Он написал в Инстаграме, что не смог обмануть Путина и в итоге «как дурак» пролежал в коме 18 дней.