Андрей Турчак избран первым вице-спикером Совета Федерации

Сенаторы на первом в осенней сессии заседании проголосовали за избрание Андрея Турчака первым вице-спикером Совета Федерации. Ранее Турчак занимал должность зампреда Совфеда. До сегодняшнего дня должность первого вице-спикера занимал Николай Фёдоров.