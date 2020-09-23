Андрей Турчак избран первым вице-спикером Совета Федерации

Сенаторы на первом в осенней сессии заседании проголосовали за избрание Андрея Турчака первым вице-спикером Совета Федерации. Ранее Турчак занимал должность зампреда Совфеда. До сегодняшнего дня должность первого вице-спикера занимал Николай Фёдоров.
2020-09-23T09:51:33+03:00
2020-09-23T09:54:30+03:00
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09:51, 23 сентября 2020
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