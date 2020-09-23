Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден отрицает, что согласился выплатить американским властям более 5 миллионов долларов от продажи своей книги и публичных выступлений. Ранее об этом сообщил телеканал CNN, который ссылался на судебные документы. Сноуден заявил, что решение по этому делу о цензуре не подлежит исполнению. К тому же, — добавил он, — у него никогда не было таких денег.
2020-09-23T09:35:01+03:00
2020-09-23T09:35:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 23 сентября 2020
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