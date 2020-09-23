Суд в США отказал двоюродному брату Вексельберга в разблокировке активов американских инвестиционных фондов

Суд в США отказал двоюродному брату российского миллиардера Виктора Вексельберга в разблокировке активов американских инвестиционных фондов. Они были заморожены Минфином США из-за санкций против Вексельберга.

Родственник бизнесмена, гражданин США Эндрю Интратер, обосновал свои требования 4-й поправкой к Конституции США, . согласно которой никто не может быть подвергнут необоснованному изъятию собственности. Защита апеллировала и к 5-й поправке – о том, что никто не может быть лишен собственности без надлежащей правовой процедуры. Суд не поддержал эту точку зрения, — сообщает РБК.