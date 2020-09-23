Сегодня Еврокомиссия представит новый миграционный пакт, который станет началом обширных реформ в Евросоюзе

Пожар в лагере беженцев на острове Лесбос, тонущие в Средиземном море мигранты, укрепление право-популистских партий в Европе – все это заставляет президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заявить о радикальной перемене принципов принятия граждан третьих стран.



На прошлой неделе фон дер Ляйен провозгласила: «Каждый должен брать на себя больше ответственности, и именно это сейчас сделает Еврокомиссия». Ожидается, что сегодня будет отменено Дублинское соглашение 1990 года. В соответствии с ним ранее за каждого мигранта несла ответственность страна, в которой он впервые подал заявление на убежище. Еврокомиссия намерена открыть приемные пункты Евросоюза в местах прибытия беженцев. Новые европейские судьи должны на месте принимать решение о предоставлении убежища или высылке.



Президент Еврокомиссии заявила, что тем самым возникнет новая система управления миграционными потоками в Европе. Фон дер Ляйен назвала совместные структуры по предоставлению убежища и депортации «новым мощным механизмом солидарности». Тем самым предполагается равномерно распределять беженцев и финансовую ответственность за проведение процедуры проверки и депортации по странам Евросоюза.



Канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала предлагаемый Еврокомиссией механизм как «решающий шаг к более сильной европеизации».