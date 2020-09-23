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09:03, 23 сентября 2020

Международные страховщики отказались работать с судами для «Северного потока – 2»

В свете такого решение завершить строительство газопровода будет гораздо сложнее.

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев приняла решение не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2». И предупредила об «опасности» сотрудничества с оператором строительства из-за санкций США. Это следует из циркуляра, выпущенного от имени всех клубов, входящих в Международную группу.

Данное решение, как ожидается, еще больше осложнит поиск судов, которые могли бы достроить подводную магистраль.
Газопровод «Северный поток-2», который должен соединить Россию и Германию, еще не достроен. Строительные работы были остановлены в декабре прошлого года после принятия в конгрессе США закона, угрожающего санкциями операторам судов, которые участвуют в прокладке труб.

Клубы Международной группы обеспечивают страхование около 90% мирового тоннажа морских судов, указано на сайте ассоциации. Оставшаяся часть рынка покрываются несколькими коммерческими страховыми компаниями.



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