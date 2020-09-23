Суд арестовал руководителей так называемой «Церкви последнего завета»

Их задержали вчера в результате спецоперации Следственного комитета и ФСБ.

Центральный районный суд Новосибирска на два месяца отправил в СИЗО основателя «Единой религии Земли» Сергея Торопа, известного как Виссарион, его помощника Вадима Редькина и руководителя частной школы, где учатся дети общины, Владимира Ведерникова. Следствие считает, что эти люди причастны к созданию религиозной организации, посягающей на здоровье граждан. По версии правоохранительных органов, арестованные применяли к членам своей общины психологическое насилие с целью получения денежных средств, в результате чего некоторым из последователей причинили тяжкий вред здоровью. Эти обвинения основаны на показаниях сразу нескольких пострадавших.

Тем временем агентство ТАСС сообщает, что арестованные вины не признают. Основатель церкви Сергей Тороп объявил, что люди, которые рассказали о насилии «постоянно на куда-то жалуются», при этом, по его словам, одного из пострадавших религиозный деятель вообще никогда не видел.

Так называемая «община единой веры» появилась еще в начале девяностых годов, она была официально зарегистрирована в Министерстве юстиции.

Последователи «Церкви последнего завета» живут в нескольких поселениях на юге Красноярского края. По разным оценкам их численность составляет от трёх до пяти тысяч человек.