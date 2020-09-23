Суд в Новосибирске арестовал на два месяца Сергея Торопа, основателя Церкви Последнего завета

Он подозревается в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилиями над гражданами. Аналогичные обвинения выдвинуты в отношении еще двух руководителей организации, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Они также арестованы на два месяца.