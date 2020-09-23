Госдума сегодня обсудит отчёт об исполнении федерального бюджета за прошлый год

Доходы бюджета в прошлом году превысили расходы почти на 2 триллиона рублей, следует из отчёта правительства. Депутаты Госдумы намерены обсудить его с целью устранить ошибки и дать возможность правительству эффективнее расходовать бюджетные средства в течение следующих трех лет, отмечает агентство ТАСС. Счетная палата ранее дала заключение на отчет об исполнении бюджета за прошлый год. У контрольного ведомства возникло много претензий по поводу расходной части. Неисполнение бюджета превысило триллион рублей, отметил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам в прошлом году сложился самый низкий уровень исполнения расходов за 12 лет. В свою очередь министр финансов Антон Силуанов уверяет, что средства, тогда сэкономленные правительством, были потрачены в последние месяцы на выход экономики из сложной ситуации, вызванной пандемией. Деньги также пошли на поддержку россиян, которые столкнулись с серьезными проблемами из-за коронавируса.

Госдума сегодня также планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который касается использования средств материнского капитала в случае отказа от их направления на формирование накопительной пенсии.