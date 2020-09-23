Суд в Новосибирске арестовал на два месяца главу религиозной общины «Церковь последнего завета»

Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом— сыном Божбим, счел обвинение надуманным, передает РИА Новости. Решение об аресте приняла судья Алла Веселых. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Красноярского края.
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Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом— сыном Божбим, счел обвинение надуманным, передает РИА Новости. Решение об аресте приняла судья Алла Веселых. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Красноярского края.