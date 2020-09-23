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08:03, 23 сентября 2020

«Новая газета»: Российские власти не признали подавляющее большинство медработников, погибших из-за коронавируса

Российские власти, как пишет «Новая газета», не признали подавляющее большинство медицинских работников, погибших из-за эпидемии коронавируса. Предполагается, что таким образом чиновники смогли значительно «сэкономить» на выплатах компенсаций.

Созданный российскими врачами мемориальный проект «Список памяти» показывает, что на текущее утро по стране из-за коронавируса умерли 867 медицинских работников. «Новая газета» обращает внимание на то, что власти признали только сравнительно небольшую долю этих жертв – 40 человек. По подсчётам издания, если «Список памяти» верен, то государство должно выделить на компенсации заболевшим врачам и родственникам умерших более полутора миллиарда рублей. В Министерстве здравоохранения эту информацию пока не комментировали.

В свою очередь советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин в интервью «Новой» объяснял высокую смертность тем, что начале эпидемии Россия действительно не защитила своих врачей. По словам эксперта, в первые недели в больницах наблюдалась серьёзная нехватка средств индивидуальной защиты. В свою очередь врачи, которые рассказывали об этом, получали штрафы за распространение фейков. Ашихмин отметил, что ситуация изменилась только после того, как проблему публично признали в Кремле.

О том, что по стране из-за эпидемии умерло 40 медицинских работников, министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил еще в начале июля. Тогда он назвал это самой верной и проверенной информацией.



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