Макрон: Франция не будет мириться с применением химического оружия в Европе, России и Сирии

Франция не будет мириться с применением химического оружия в Европе, России и Сирии, заявил президент Эммануэль Макрон. В выступлении на Генассамблее ООН французский лидер призвал Россию пролить свет на попытку убийства оппозиционера с применением нервно-паралитического вещества «Новичок».

Как пишет французская газета «Монд», ранее в телефонном разговоре с Макроном Владимир Путин назвал Алексея Навального простым баламутом в интернете и предположил, что тот сам себя отравил ядом «Новичок». Полным абсурдом назвала подобную версию в интервью «Эху Москвы» пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.



Алексей Навальный находится в берлинской клинике «Шаритэ».