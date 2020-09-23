Процесс по делу историка Олега Соколова продолжится сегодня в Петербурге

Ученого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Судебное заседание начнется в полдень. На него вызовут медицинских экспертов, которые должны дать показания по уголовному делу. Самого Соколова пока допрашивать не станут. Ожидается, что он расскажет об убийстве в финале процесса, который длится уже почти 10 месяцев. На прошлом заседании Олег Соколов подал иск о защите чести и достоинства к своей бывшей возлюбленной. По его словам, сведения, которые она огласила ложные и порочат его имя. Речь идет о событиях более чем десятилетней давности и не имеют отношения к убийству Анастасии Ещенко. Согласно заявлению потерпевшей, которую зовут Екатерина, Олег Соколов насильственно ее связывал, избивал и угрожал утюгом. Об этом девушка рассказала в документальном фильме «Приглашение на бал. Жертва русского Наполеона». Он опубликован в этом году в Интернете. Историк потребовал удалить фильм, признать сведения порочащими и взыскать с Екатерины и авторов фильма по тысяче рублей.



Суд продлил срок содержания Олега Соколова под стражей до конца декабря. Напомню, его обвиняют в том, что в прошлом году он убил аспирантку Анастасию Ещенко. После смерти он расчленил тело и по частям выбросил его в реку Мойку.