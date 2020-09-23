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07:04, 23 сентября 2020

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова встретится сегодня с политологами и экспертами

Главной темой станут проблемы в работе базы данных ЦИК и сайта комиссии.

О встрече главу Центральной избирательной комиссии попросили в середине сентября вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко, а также известные российские электоральные аналитики, политологи и социологи. В открытом письме, которое опубликовала «Новая газета», они пожаловались на то, что в этом году доступ к базе данных ЦИК, размещенной по адресу izbikom.ru был «радикально осложнен, а по сути — блокирован, путем введения при переходе на каждую следующую страницу капчи», т.е. теста для подтверждения, что вы не робот. Чтобы осуществить анализ всероссийских данных, нужно вручную ввести картинки порядка 100 тысяч раз, т.е., с учетом времени загрузки страницы, потратить почти год. В итоге исправно работающий инструмент, созданный ЦИК за прошлые годы, превратился в неработающий. Для увеличения прозрачности избирательного процесса и снижения нагрузки на серверы эксперты предлагают максимально облегчить доступ к данным, предоставляя их в виде машиночитаемых таблиц.

Памфилова признала, что система поиска действительно стала трудоемкой и длительной и пообещала решить проблему.



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