Владимир Путин примет сегодня в Кремле полный состав Совета Федерации

По сведениям источников «Медузы», верхнюю палату Парламента ждут важные изменения.

Президент может впервые ввести в состав Совета Федерации сенаторов по президентской квоте. Об этом «Медузе» рассказали два источника, близких к администрации Путина. Напомним, что Глава государства получил право назначение членов Совета Федерации еще в 2014 году, однако этой возможностью до сих пор не пользовался.

Издание предполагает, что одним из президентских сенаторов может стать депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова, которая ранее предложила Владимиру Путину «обнулить» свои сроки, и президент предложение принял.

Кроме того, снова начались обсуждения смены председателя верхней палаты парламента. Возможным преемником Валентины Матвиенко источники «Медузы» называют главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Добавим, что ранее Владимир Путин ни разу не принимал Совет Федерации в полном составе.