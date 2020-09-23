Как утверждает французская газета «Монд», Путин в разговоре с Макроном допустил, что Навальным сам принял «Новичок»

В публикации говорится, что президент отозвался о политике как о простом баламуте в интернете, который уже симулировал болезни. Политолог Кирилл Рогов нашел эти рассуждения лишенными логики.



Публикация на сайте «Монд» появилась незадолго до выступления президента Франции Эммануэля Макрона на Генассамблее ООН. Он призвал Россию как можно скорее пролить свет на отравление Алексея Навального.